Луценко Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Луценко Калина
Мать: Луценко Дарья
Работа или профессия
С 1917 по ?.12.1917
Кемеровская обл., Тисульский район, с. Николаевка
крестьяне-средняки | дом, корова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Луценко Анастасия
с. Николаевка Тисульский район Кемеровской (Нов.) обл.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Попова Нина
Мать ребёнка: Луценко Анастасия
с. Николаевка Тисульский район Кемеровской (Нов.) обл.
Работа или профессия
С 29.03.1947
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
База глав-консерв гл. бухгалтер г. Сталинск
Работа или профессия
Неизвестно
На июль 1937 г. г. Сталинск Слабс-быт бухгалтер
Смерть
Неизвестно