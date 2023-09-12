Луценко Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Луценко Калина

Мать: Луценко Дарья

Работа или профессия
С 1917 по ?.12.1917
Кемеровская обл., Тисульский район, с. Николаевка
крестьяне-средняки | дом, корова
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Луценко Анастасия

с. Николаевка Тисульский район Кемеровской (Нов.) обл.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Попова Нина

Мать ребёнка: Луценко Анастасия

с. Николаевка Тисульский район Кемеровской (Нов.) обл.
Работа или профессия
С 29.03.1947
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
База глав-консерв гл. бухгалтер г. Сталинск
Работа или профессия
Неизвестно
На июль 1937 г. г. Сталинск Слабс-быт бухгалтер
Смерть
Неизвестно
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