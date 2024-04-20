Петров Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оберюхтина (Петрова) Наталья Вадимовна
Мать ребёнка: Петрова (Чуркина) Маргарита Васильевна
Бракосочетание
?.11.1951
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно