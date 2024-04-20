Петров Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Вадим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оберюхтина (Петрова) Наталья Вадимовна

Мать ребёнка: Петрова (Чуркина) Маргарита Васильевна

Бракосочетание
?.11.1951

Жена: Петрова (Чуркина) Маргарита Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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