Лейбович Матвей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1894 ст.
Дата смерти23.11.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Тютчева Нинель Матвеевна
Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1938
Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1970