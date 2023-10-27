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Лейбович Матвей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1894 ст.

Дата смерти

23.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894 ст.

Отец: Лейбович Абрам Ильич

Мать: Лейбович Хана Бэйла (Елена) Марковна

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Тютчева Нинель Матвеевна

Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1938

Сын: Лейбович Игорь Матвеевич

Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лейбович Юрий Матвеевич

Мать ребёнка: Тютчева Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютчева Нина Александровна

Смерть
23.11.1970
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