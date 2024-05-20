Васильевич Прытков Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильевич Прытков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кузнецова (Прыткова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Прытков Александр Михаилович

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Селезнева (Прыткова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Прытков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Прытков Михаил Михаилович

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Калинцева (Прыткова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна

с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область

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