Васильевич Прытков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кузнецова (Прыткова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Прытков Александр Михаилович
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Селезнева (Прыткова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1911
Сын: Прытков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Прытков Михаил Михаилович
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Калинцева (Прыткова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Прыткова (Щерова) Прасковья Ефимовна
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
с. Венец, Сосновский район, Нижегородская область