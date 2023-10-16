Литвинова (Путилина) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1906
Отец: Путилин Максим Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1927
Дочь: Литвинова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Литвинов Михаил Иванович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно