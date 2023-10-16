Литвинова (Путилина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Путилина) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1906

Отец: Путилин Максим Иванович

Мать: Путилина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
19.06.1927

Дочь: Литвинова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Литвинов Михаил Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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