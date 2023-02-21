Мухаммаджан Рахимкул-улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаммаджан Рахимкул-улы

Мухаммаджан Рахимкул-улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Рахимкул Тимербай-улы

Мать: Гульшатбану

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бибитайба Мухаммаджан-кызы

Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаммад-Хафиз Мухаммаджан-улы

Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гумар Мухаммаджан-улы

Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибниса Музафар-кызы

Смерть
1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close