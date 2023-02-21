Мухаммаджан Рахимкул-улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Рахимкул Тимербай-улы
Мать: Гульшатбану
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бибитайба Мухаммаджан-кызы
Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаммад-Хафиз Мухаммаджан-улы
Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Хабибниса Музафар-кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибниса Музафар-кызы
Смерть
1865