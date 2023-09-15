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Гетало Алексей Михайлович

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910

Отец: Гетало Михаил Наумович

Мать: Гетало София Мартынова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Запись из метрической книги: крестные Полтавской губернии, Миргородского уезда, села Остаповки проживающий в селе Довольном, казак Белоусов Яков Терентьевич и села Довольного крестьянская жена Чаус Кс... Показать все
Крещение
13.03.1910
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Запись из метрической книги: крестные Полтавской губернии, Миргородского уезда, села Остаповки проживающий в селе Довольном, казак Белоусов Яков Терентьевич (https://familio.org/persons/038e6c6e-93f5-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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