Орищенко (Ногина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орищенко (Ногина) Мария Павловна

Место рождения

Аксай, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксай, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.11.1912

Дочь: Орищенко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Орищенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Орищенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орищенко Николай

Отец ребёнка: Орищенко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орищенко Иван Иванович

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