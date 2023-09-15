Андрей Панкратов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1795 ст.
Сын: Сергей Андреев
Мать ребёнка: не указана
Архиерейской вотчины деревни Рожнова у Андрея Панкратова родился сын Сергей. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и Харлампия Ферапонтова дочь девица Фекла
Рождение ребёнка
05.05.1806 ст.
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Марфа Самсонова
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Андрея Панкратиева с женой его Марфою Самсоновой родился сын. Ему же имя наречено Николай. Крещен 7-го дня. Восприимниками были Удельной вотчин... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1808
Сын: Евтихий Андреев
Мать ребёнка: Марфа Самсонова
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Андрея Панкратиева с женой его Марфою Самсоновой родился сын. Ему же имя наречено Евтихий. Крещен 22-го дня. Восприимниками были Удельной вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Самсонова