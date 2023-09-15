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Андрей Панкратов

Место рождения

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1795 ст.

Сын: Сергей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Архиерейской вотчины деревни Рожнова у Андрея Панкратова родился сын Сергей. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и Харлампия Ферапонтова дочь девица Фекла
Рождение ребёнка
05.05.1806 ст.

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Марфа Самсонова

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Андрея Панкратиева с женой его Марфою Самсоновой родился сын. Ему же имя наречено Николай. Крещен 7-го дня. Восприимниками были Удельной вотчин... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1808

Сын: Евтихий Андреев

Мать ребёнка: Марфа Самсонова

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Андрея Панкратиева с женой его Марфою Самсоновой родился сын. Ему же имя наречено Евтихий. Крещен 22-го дня. Восприимниками были Удельной вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Самсонова

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