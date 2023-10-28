Аглиуллин Хафиз Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1952
Отец: Аглиуллин Салих
Мать: Аглиуллина Сара
Рождение ребёнка
31.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглиуллина Зиля Минигуловна
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аглиуллин Наиль Хафизович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аглиуллин Салих Хафизович
Мать ребёнка: не указана