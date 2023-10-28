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Аглиуллин Хафиз Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1952

Отец: Аглиуллин Салих

Мать: Аглиуллина Сара

Рождение ребёнка
31.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглиуллина Зиля Минигуловна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглиуллина Зиля Минигуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аглиуллин Наиль Хафизович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аглиуллин Салих Хафизович

Мать ребёнка: не указана

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