Христофорова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Николай Анисимович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христофорова Злата Сергеевна
Отец ребёнка: Христофоров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христофоров Богдан Сергеевич
Отец ребёнка: Христофоров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христофоров Сергей