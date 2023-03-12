Христофорова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Николай Анисимович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христофорова Злата Сергеевна

Отец ребёнка: Христофоров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христофоров Богдан Сергеевич

Отец ребёнка: Христофоров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофоров Сергей

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