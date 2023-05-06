Ведерников Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедерников Сергей Витальевич

Ведерников Сергей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2012

Дочь: Ведерникова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2013

Дочь: Ведерникова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2019

Сын: Ведерников Ярослав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close