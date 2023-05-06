Ведерников Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2012
Дочь: Ведерникова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2013
Дочь: Ведерникова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2019
Сын: Ведерников Ярослав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности