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Трусова Матрона Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Афанасий Михайлов

Мать: Афанасьева Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Паутова Татьяна Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
26.06.1827

Сын: Трусов Андрей Авраамович

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
23.09.1829

Дочь: Пелагея Авраамовна

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Трусов Федор Абрамов

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Богунова Евгения Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекина Александра Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланщикова Мария Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Алексей Абрамов

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Смерть
Неизвестно
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