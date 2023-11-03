Трусова Матрона Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Паутова Татьяна Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
26.06.1827
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
23.09.1829
Дочь: Пелагея Авраамовна
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
16.01.1832
Сын: Трусов Федор Абрамов
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Богунова Евгения Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекина Александра Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланщикова Мария Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно