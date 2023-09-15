Краев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Краев Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Саломонида Петровна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Краев Петр
Мать ребёнка: Саломонида Петровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Матвей
Мать ребёнка: Саломонида Петровна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Устиния
Мать ребёнка: Саломонида Петровна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Саломонида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саломонида Петровна
Смерть
1749