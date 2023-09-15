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Краев Дмитрий

Место рождения

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1707

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Краев Михаил

Мать: ?

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Саломонида Петровна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Краев Петр

Мать ребёнка: Саломонида Петровна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Матвей

Мать ребёнка: Саломонида Петровна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Устиния

Мать ребёнка: Саломонида Петровна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Саломонида Петровна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломонида Петровна

Смерть
1749
Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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