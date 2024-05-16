Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Титов Алексей Корнилаевич
Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Титова Татьяна Корнилаевна
Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич
Рождение ребёнка
04.09.1916
Дочь: Маслакова (Титова) Полина Корнилаевна
Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич
Рождение ребёнка
08.05.1925
Сын: Титов Николай Корнилаевич
Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич
Смерть
Неизвестно