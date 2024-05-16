Титова (Сизова) Надежда Осиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Федор Корнилаевич

Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Титов Алексей Корнилаевич

Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Титова Татьяна Корнилаевна

Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич

Рождение ребёнка
04.09.1916

Дочь: Маслакова (Титова) Полина Корнилаевна

Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич

Рождение ребёнка
08.05.1925

Сын: Титов Николай Корнилаевич

Отец ребёнка: Титов Корнилай Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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