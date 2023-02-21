Ананьин Николай Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Николай Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова Раиса Загировна

Челябинская обл, г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
02.02.1991

Дочь: Ананьина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ершова Раиса Загировна

Челябинская обл, г. Усть-Катав
Развод
Неизвестно

Жена: Ершова Раиса Загировна

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