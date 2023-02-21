Ананьин Николай Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова Раиса Загировна
Челябинская обл, г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
02.02.1991
Дочь: Ананьина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ершова Раиса Загировна
Челябинская обл, г. Усть-Катав
Развод
Неизвестно
Жена: Ершова Раиса Загировна