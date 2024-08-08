Паймурзина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паймурзина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паймурзин Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паймурзин Николай

Отец ребёнка: Паймурзин Гавриил

Рождение ребёнка
16.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паймурзин Гавриил

Смерть
2004

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