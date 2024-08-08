Паймурзина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паймурзин Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паймурзин Николай
Отец ребёнка: Паймурзин Гавриил
Рождение ребёнка
16.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паймурзин Гавриил
Смерть
2004