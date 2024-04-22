Пронина Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1972
Бракосочетание
29.07.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1995
Сын: Пронин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Пронина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности