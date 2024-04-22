Пронина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Татьяна Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.07.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1995

Сын: Пронин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Пронина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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