2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Место рождения

Хакасия, Усть-Абакан

Дата рождения

10.01.1931

Дата смерти

14.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931

Отец: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Мать: Кухаренко (Реднина) Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна

Смерть
14.09.1997

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