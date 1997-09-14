2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович
Место рожденияХакасия, Усть-Абакан
Дата рождения10.01.1931
Дата смерти14.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1957
Смерть
14.09.1997