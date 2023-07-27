Бакиева (Бакиева) Шарбана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Идрисов Ижбулда
Отец ребёнка: Ишметов Идрис
Рождение ребёнка
1843
Сын: Идрисов Зейнабашар
Отец ребёнка: Ишметов Идрис
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шарваджан
Отец ребёнка: Ишметов Идрис
Рождение ребёнка
1850
Сын: Идрисов Бибулда
Отец ребёнка: Ишметов Идрис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишметов Идрис
Смерть
Неизвестно