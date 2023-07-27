Бакиева (Бакиева) Шарбана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакиева (Бакиева) Шарбана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Идрисов Ижбулда

Отец ребёнка: Ишметов Идрис

Рождение ребёнка
1843

Сын: Идрисов Зейнабашар

Отец ребёнка: Ишметов Идрис

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шарваджан

Отец ребёнка: Ишметов Идрис

Рождение ребёнка
1850

Сын: Идрисов Бибулда

Отец ребёнка: Ишметов Идрис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишметов Идрис

Смерть
Неизвестно
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