Шагина Александра Александровна 19.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШагина Александра Александровна

Шагина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1914

Дата смерти

03.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Шагин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шагин Иван Николаевич

Смерть
03.11.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронена на Западном кладбище г.Екатеринбурга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.