Шагина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1914
Дата смерти03.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Шагин Иван Николаевич
Смерть
03.11.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронена на Западном кладбище г.Екатеринбурга