?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлюченков Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Павлюченков Захар Степанович
Смоленская обл., Руднянский р-н, Дрягилевский с/с, д. Середки
Рождение ребёнка
1925
Сын: Павлюченков Михаил Захарович
Отец ребёнка: Павлюченков Захар Степанович
Смоленская обл., Руднянский р-н, с. Середки