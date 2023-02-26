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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлюченков Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Павлюченков Захар Степанович

Смоленская обл., Руднянский р-н, Дрягилевский с/с, д. Середки
Рождение ребёнка
1925

Сын: Павлюченков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Павлюченков Захар Степанович

Смоленская обл., Руднянский р-н, с. Середки
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