Шнейдер (Антонова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер (Антонова) Тамара

Место рождения

Балкашино, Сандыктауский район, Акмолинская область

Дата рождения

18.07.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Балкашино, Сандыктауский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
05.11.1978

Сын: Шнейдер Денис

Отец ребёнка: Шнейдер Александр

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шнейдер Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнейдер Виталий

Отец ребёнка: Шнейдер Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнейдер Александр

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