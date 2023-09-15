Шнейдер (Антонова) Тамара
Место рождения
Дата рождения18.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1978
Сын: Шнейдер Денис
Отец ребёнка: Шнейдер Александр
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
Неизвестно
Муж: Шнейдер Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнейдер Виталий
Отец ребёнка: Шнейдер Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шнейдер Александр