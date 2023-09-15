Мумриков Алексей Онисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Корелина Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна
Пермская губерния, Камышловский у., д. Брод
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мумриков Филимон Алексеевич
Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1887
Сын: Мумриков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно