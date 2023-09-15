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Мумриков Алексей Онисимович

Место рождения

Брод, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брод, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Корелина Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна

Пермская губерния, Камышловский у., д. Брод
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мумриков Филимон Алексеевич

Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна

Брод, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Мумриков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Мумрикова Татьяна Николаевна

Брод, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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