Николаева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Николаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Павел Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Лев Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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