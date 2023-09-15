Вохмина Елена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти21.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1913
Отец ребёнка: Терехов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Вохмин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вохмин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.02.1961