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Вохмина Елена Фёдоровна

Место рождения

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Терехов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Терехов Сергей Васильевич

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вохмин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Вохмин Михаил Яковлевич

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Вохмин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.02.1961
Верхнеомка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
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