Дмитрук Владимир Васильевич
Место рожденияс. Шепетовка, Хмельницкий р-он, Хмельницкая обл. Украина
Дата рождения27.07.1955
Дата смерти18.06.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шепетовка, Хмельницкий р-он, Хмельницкая обл. Украина
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
23.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Красногорское, Красногорский р-он, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Синегорье, Ягоднинский р-он, Магаданская обл.
Смерть
18.06.2019
Магадан, город Магадан, Магаданская область