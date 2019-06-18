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Дмитрук Владимир Васильевич

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Место рождения

с. Шепетовка, Хмельницкий р-он, Хмельницкая обл. Украина

Дата рождения

27.07.1955

Дата смерти

18.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шепетовка, Хмельницкий р-он, Хмельницкая обл. Украина
Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
23.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Красногорское, Красногорский р-он, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Синегорье, Ягоднинский р-он, Магаданская обл.
Смерть
18.06.2019
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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