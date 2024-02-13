Петров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Петров Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Петрова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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