Терентьев Аким Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьев Аким

Место рождения

Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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