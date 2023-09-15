Феодора Алексеева
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Алексей Федоров
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
28.01.1740
Муж: Сорокин Иван Федоров
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 251 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кокорина Марья Иванова
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федоров
Смерть
Неизвестно