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Феодора Алексеева

Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Алексей Федоров

Мать: Марфа Иванова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1740

Муж: Сорокин Иван Федоров

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 251 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кокорина Марья Иванова

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федоров

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Сорокин Амвросий Иванов

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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