Куранов (Васильев) Иван Саввич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: Васильев Савва
Бракосочетание
18.04.1847
Жених: Красноярского Владимирского собора причетник Иван Саввич Куранов -18 лет Невеста: Евдокия Павловна -22 дочь девица Красноярского Владимирского собора дьякона Павла Николаева Поручители: отец ег... Показать все
Работа или профессия
1856
Дьячок Троицкой церкви Метрич. кн., Троицкая ц.: 1790-1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно