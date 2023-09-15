Куранов (Васильев) Иван Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов (Васильев) Иван Саввич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Васильев Савва

Мать: Васильева Дарья Даниловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.04.1847

Жена: Куранова Евдокия Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярского Владимирского собора причетник Иван Саввич Куранов -18 лет Невеста: Евдокия Павловна -22 дочь девица Красноярского Владимирского собора дьякона Павла Николаева Поручители: отец ег... Показать все
Работа или профессия
1856
Дьячок Троицкой церкви Метрич. кн., Троицкая ц.: 1790-1923
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов Косьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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