Козлова Серафима Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Екатерина
Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Тамара
Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Рассохин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич
Смерть
1945