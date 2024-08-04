Козлова Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Серафима Петровна

Место рождения

Илекино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Илекино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Екатерина

Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Тамара

Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассохин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Рассохин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Рассохин Андрей Васильевич

Смерть
1945

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