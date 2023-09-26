Макарова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Варвара

Макарова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1923

Муж: Макаров Филипп Ефимович

Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close