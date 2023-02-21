Енукидзе Авель Сафронович
Место рожденияс. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии
Дата рождения19.05.1877
Дата смерти30.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1877
с. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1893
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
30.10.1937