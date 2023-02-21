Енукидзе Авель Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енукидзе Авель Сафронович

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Место рождения

с. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии

Дата рождения

19.05.1877

Дата смерти

30.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1877
с. Цкадиси, Рачинский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1893
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
30.10.1937
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