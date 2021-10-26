Романова (Преснякова) Наталья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1926
Дата смерти26.10.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Василий Игнатьевич
с.Бессоновка, Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2021
с.Бессоновка, Пензенской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Бессоновка