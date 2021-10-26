Романова (Преснякова) Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Преснякова) Наталья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1926

Дата смерти

26.10.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926

Отец: Пресняков Тихон Семенович

Мать: Преснякова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Игнатьевич

с.Бессоновка, Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Игнатьевич

Смерть
26.10.2021
с.Бессоновка, Пензенской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Бессоновка
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