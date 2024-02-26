Евдокея Васильева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Саламанида Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Варвара Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Анисим Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно