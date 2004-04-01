Балюк Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1934
Дата смерти01.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934
Отец: Балюк Петр
Мать: Балюк Елена
Рождение ребёнка
21.04.1958
Дочь: Головченко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Балюк Николай Степанович
Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
07.11.1971
Сын: Балюк Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Балюк Николай Степанович
Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богенбай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2004