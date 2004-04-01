Балюк Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балюк Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1934

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934

Отец: Балюк Петр

Мать: Балюк Елена

Рождение ребёнка
21.04.1958

Дочь: Головченко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Балюк Николай Степанович

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
07.11.1971

Сын: Балюк Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Балюк Николай Степанович

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богенбай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балюк Николай Степанович

Смерть
01.04.2004
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