Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ворончихина Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Ворончихин Алексей Косьмич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ворончихина Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Ворончихин Алексей Косьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворончихин Алексей Косьмич

Смерть
Неизвестно
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