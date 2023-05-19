Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ворончихина Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Ворончихин Алексей Косьмич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ворончихина Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Ворончихин Алексей Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно