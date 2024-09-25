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Кызыков Стефан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кызыков Стефан Стефанович

Мать ребёнка: (Кызыкова) Ефимия Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кызыкова) Ефимия Трифоновна

Рождение ребёнка
01.10.1831 ст.

Сын: Кызыков Роман Стефанович

Мать ребёнка: (Кызыкова) Ефимия Трифоновна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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