Кызыков Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кызыков Стефан Стефанович
Мать ребёнка: (Кызыкова) Ефимия Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1831 ст.
Мать ребёнка: (Кызыкова) Ефимия Трифоновна
Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно