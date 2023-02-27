Гаврило
Место рождениядеревня Спаская, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисим
Мать: не указана
деревня Спаская, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1849
село Сасыево, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Смерть
Неизвестно