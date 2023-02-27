Гаврило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврило

Гаврило

Место рождения

деревня Спаская, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисим

Мать: не указана

деревня Спаская, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1849

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Евдокия

село Сасыево, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя, Мологский, Ярославская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close