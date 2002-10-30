Комарова (Ковина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Ковина) Анна Ивановна

Место рождения

Россия, Башкортостан, район Белокатайский

Дата рождения

04.11.1926

Дата смерти

30.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
04.11.1926

Отец: Ковин Иван

Мать: Ковина Надежда

Россия, Башкортостан, район Белокатайский
Рождение ребёнка
02.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Михаил Дмитриевич

Смерть
30.10.2002
Чехов, Чехов, Московская область
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