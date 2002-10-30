Комарова (Ковина) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия, Башкортостан, район Белокатайский
Дата рождения04.11.1926
Дата смерти30.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926
Отец: Ковин Иван
Мать: Ковина Надежда
Россия, Башкортостан, район Белокатайский
Рождение ребёнка
02.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2002
Чехов, Чехов, Московская область