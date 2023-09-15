Савельева (Щетинина) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1910
Дата смерти16.10.1985
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910
Рождение ребёнка
?.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.1941
Сын: Савельев Валентин Федорович
Отец ребёнка: Савельев Федор Кузьмич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1985