Савельева (Щетинина) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Щетинина) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.10.1910

Дата смерти

16.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910

Отец: Щетинин Григорий Иванович

Мать: Щетинина Евдокия Павловна

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Савельев Валентин Федорович

Отец ребёнка: Савельев Федор Кузьмич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Федор Кузьмич

Смерть
16.10.1985
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