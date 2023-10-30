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Мирошниченко Алексей Владимирович
Мирошниченко Алексей Владимирович
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Место рождения
Омсукчан
, Омсукчанский, Магаданская область
Дата рождения
02.02.1985
Пол
Мужской
Отец
Мирошниченко Владимир Георгиевич
1955 г.р.
Мать
Мирошниченко (Михайлова) Надежда Павловна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1985
Отец:
Мирошниченко Владимир Георгиевич
Мать:
Мирошниченко Надежда Павловна
Омсукчан
, Омсукчанский, Магаданская область
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