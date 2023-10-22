Пуртова Фиона Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова Фиона Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ершова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Пуртов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пуртов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пуртов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пуртов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Пуртов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пуртова Фёкла Сергеевна

Отец ребёнка: Пуртов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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