Сапрыкина Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина Наталья Андреевна

Сапрыкина Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сапрыкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close