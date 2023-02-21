Сапрыкина Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сапрыкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно