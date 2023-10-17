Погожев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожев Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Погожев Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Погожев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Архангельская Екатерина Сергеевана

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Погожев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1833

Сын: Погожев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1837

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна

Варварино, Подольский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Христорождественской церкви села Варварино Подольского уезда
Смерть
Неизвестно
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