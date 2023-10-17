Погожев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Архангельская Екатерина Сергеевана
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1833
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1837
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Погожева Агриппина Ивановна
Варварино, Подольский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Христорождественской церкви села Варварино Подольского уезда
Смерть
Неизвестно