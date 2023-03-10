Копылов Лаврентий Климонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Лаврентий Климонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Копылов Климонт Петров

Мать: Евдокия Осипова

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