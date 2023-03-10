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Копылов Лаврентий Климонтов
Копылов Лаврентий Климонтов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1827
Пол
Мужской
Отец
Копылов Климонт Петров
Около 1798 г.р.
Мать
(Копылова) Евдокия Осипова
Около 1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец:
Копылов Климонт Петров
Мать:
Евдокия Осипова
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