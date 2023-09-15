Куранова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: Куранов Василий Петрович
Мать: Куранова Анна Михайловна
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 12 лет
Бракосочетание
26.07.1902 ст.
Жених: казак Андрей Константинович Куранов - 27 лет Невеста: казачка Пелагия Васильевна Куранова - 17 лет Поручители: мещане Николай Семенович Киселев, Андрей Васильевич Ганюшкин, Петр Александрович М... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1910 ст.
Дочь: Куранова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Куранов Андрей Константинович
Восприемники: казак казак Михаил Васильевич Куранов и Анфиза Константиновна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 37 номер 75
Смерть
Неизвестно