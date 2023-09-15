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Диковенко Василий Васильевич

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Место рождения

Елизавето-Николаевка

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

19.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Диковенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Диковенко 1-Й Брак Евдокия

Ляпин, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Диковенко Александр Васильевич (1936) Дата рождения: 1936 г. Место рождения: НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ Пол: мужчина Место проживания: Харьковская обл., Абросимский р-н, хутор Елизаветинский Обвинение: на основ... Показать все
Рождение ребёнка
1940

Сын: Диковенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Диковенко 1-Й Брак Евдокия

Ляпин, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Диковенко Владимир Васильевич (1940) Дата рождения: 1940 г. Место рождения: НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ Пол: мужчина Место проживания: Харьковская обл., Абросимский р-н, хутор Елизаветинский Обвинение: на основа... Показать все
Военная служба
13.06.1942
СССР Коми АССР Кожвинский РВК
Красноармеец 1224сп 367сд Карел.Фр.
Военная награда
02.08.1944
Приказ № 14/н ВС 1224сп 368сд Карел.Фр.
Награжден медалью "За отвагу" ЦАМО РФ ЦАМО РФ Ф - 33-717037-2113
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диковенко 2-Й Брак Екатерина

Смерть
19.06.1975
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