Диковенко Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти19.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
1936
Сын: Диковенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Диковенко 1-Й Брак Евдокия
Диковенко Александр Васильевич (1936) Дата рождения: 1936 г. Место рождения: НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ Пол: мужчина Место проживания: Харьковская обл., Абросимский р-н, хутор Елизаветинский Обвинение: на основ... Показать все
Рождение ребёнка
1940
Сын: Диковенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Диковенко 1-Й Брак Евдокия
Диковенко Владимир Васильевич (1940) Дата рождения: 1940 г. Место рождения: НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ Пол: мужчина Место проживания: Харьковская обл., Абросимский р-н, хутор Елизаветинский Обвинение: на основа... Показать все
Военная служба
13.06.1942
СССР Коми АССР Кожвинский РВК
Красноармеец 1224сп 367сд Карел.Фр.
Военная награда
02.08.1944
Приказ № 14/н ВС 1224сп 368сд Карел.Фр.
Награжден медалью "За отвагу" ЦАМО РФ ЦАМО РФ Ф - 33-717037-2113
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1975