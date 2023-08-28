Демьянова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1900

Дата смерти

08.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Иван

Смерть
08.06.1980
Тульская обл., д. Каратеевка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тульская обл., д. Панарино
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