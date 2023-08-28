Демьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1900
Дата смерти08.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Иван
Смерть
08.06.1980
Тульская обл., д. Каратеевка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тульская обл., д. Панарино